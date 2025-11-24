Construa Sul Fluminense 2025 destaca empresas e lideranças em cerimônia de reconhecimento institucional

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2025, o Sinduscon Sul Fluminense, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), realizará o Construa Sul Fluminense 2025, o maior encontro regional da indústria da construção civil, reunindo lideranças, investidores, entidades e empresas que impulsionam o desenvolvimento econômico e social da região.

Dentro da programação oficial, o evento apresentará um Momento Especial de Reconhecimento Institucional, dedicado a valorizar empresas que se destacam pela atuação no setor e por suas contribuições para a geração de emprego, inovação, responsabilidade social e transformação do território.

As homenagens contemplam as categorias: Pioneirismo e Tradição, Marca Empregadora, Impacto Social, Sustentabilidade, Engajamento Sindical, Inovação e Tecnologia Industrial, Destaque em Segurança do Trabalho, Protagonismo Feminino na Construção, Desenvolvimento Urbano, Parceiros Estratégicos e Desenvolvimento Regional, representando pilares essenciais para o crescimento da construção civil no Sul Fluminense.

Cada empresa homenageada será anunciada no palco e receberá um Reconhecimento Institucional, simbolizando sua relevância e seu impacto positivo no fortalecimento da cadeia produtiva e na evolução do setor.

Para Elissandra Candido, presidente do SINDUSCON-SF, esse é um dos momentos mais simbólicos do evento. “Reconhecer essas empresas é reconhecer a força que constrói o Sul Fluminense todos os dias. Cada homenageado representa trabalho, coragem, inovação e compromisso com a nossa região. Este é um momento para celebrar quem abre caminhos, quem gera oportunidades e quem acredita no poder da construção civil como motor de desenvolvimento. Mais do que placas, entregamos reconhecimento e reafirmamos que juntos estamos construindo futuro.”

O Construa Sul Fluminense 2025 é realizado pelo SINDUSCON-SF e pela CBIC, e conta com o patrocínio oficial da Firjan SENAI SESI, Sebrae e Concreto Barra Ligas. A correalização é da Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense, Metalsul, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, Associação Comercial e Industrial de Volta Redonda e Sindicer Médio Vale Paraíba/RJ.

O evento também conta com o apoio institucional da Caixa Econômica Federal, Governo Federal e Prefeitura Municipal de Volta Redonda, além da parceria do Grupo KVG, Torrent Imóveis, Tostes & Diniz, Grupo Porto Real e Construtora Polo.

A inscrição para participar do evento pode ser realizada pelo link https://acesse.one/InscricaoConstruaSulFluminense2025 , com investimento de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

SERVIÇO

Evento: 2ª Edição do Construa Sul Fluminense

Data: 25 e 26 de novembro de 2025

Horário: das 9h às 18h

Local: Vivace Eventos – Volta Redonda (RJ)

Endereço: R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 452 – Aterrado, Volta Redonda

Inscrição e Programação Completa:

https://acesse.one/InscricaoConstruaSulFluminense2025

Valor: R$ 30 inteira e R$15 meia