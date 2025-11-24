Ex-presidente do Volta Redonda, Jesus de Paula, morre aos 92 anos

O ex-presidente do Volta Redonda Futebol Clube, Jesus de Paula, morreu no domingo (dia 23), aos 92 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Volta Redonda, mas a causa da morte não foi divulgada.

Jesus de Paula comandou o Voltaço no fim da década de 1990 e renunciou à presidência em 1998, após o rebaixamento da equipe para a Série C. À época, o clube perdeu pontos por ter escalado um jogador que não tinha contrato homologado pela CBF, situação que levou à queda e culminou em sua saída do cargo.

Natural de Arantina, no Sul de Minas, Jesus também teve trajetória marcada por serviços prestados ao município. Foi diretor administrativo e financeiro da Fundação Beatriz Gama e trabalhou por três décadas na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), entre 1953 e 1983.

O corpo está sendo velado na Capela 6 do Portal da Saudade e será sepultado às 13h30 desta segunda-feira (dia 24).

Voltaço lamenta

Em nota, o Volta Redonda Futebol Clube lamentou profundamente o falecimento do ex-presidente, que comandou o clube no final da década de 1990. O comunicado ressalta que Jesus de Paula dedicou-se com empenho, seriedade e paixão ao Esquadrão de Aço, contribuindo para o fortalecimento da história do clube e para o desenvolvimento do futebol na cidade de Volta Redonda. “Neste momento de consternação, o Volta Redonda FC se solidariza com os familiares, amigos e demais entes queridos, rogando para que encontrem conforto e serenidade diante da irreparável perda. Seu legado e sua devoção ao clube serão sempre lembrados”.

Foto: Arquivo pessoal