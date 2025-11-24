Investigação da 90ª DP prende suspeito de tráfico com mais de 130 porções de drogas em Barra Mansa

Uma ação de monitoramento realizada pela 90ª Delegacia de Polícia na tarde desta segunda-feira (dia 24) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 44 anos, suspeito de integrar o tráfico de drogas em Barra Mansa. A operação ocorreu por volta das 16h, na Rua Eduardo Junqueira, no Centro, área que, segundo a Polícia Civil, sofre influência de uma facção criminosa.

Os agentes acompanharam a movimentação do suspeito e confirmaram que ele estaria atuando na venda de entorpecentes. No momento da abordagem, o homem tentou fugir, mas acabou detido.

Com ele, foram apreendidos 85 pinos de cocaína, 42 pedras de crack e 11 pequenos tabletes de maconha. O suspeito foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico.

Ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação