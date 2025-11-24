Preso o homem acusado de manter companheira em cárcere privado e praticar violência extrema em BM

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na noite desta segunda-feira (dia 24), um homem suspeito de submeter a companheira a dias de agressões físicas, violência sexual e cárcere privado no bairro São Sebastião. A vítima, de 36 anos, relatou ter sido espancada com chutes, socos e puxões de cabelo, além de sofrer violência sexual com uso de objeto. Ela também teria ficado mais de três dias sem alimentação, com acesso restrito à água e sob vigilância constante, inclusive no banheiro. Segundo o registro, a mulher era amarrada pelas mãos e pelos pés diariamente.

O caso veio à tona no dia 19, quando a Polícia Militar foi acionada e conseguiu resgatar a vítima. Durante a ação, o agressor fugiu, dando início a uma operação de busca realizada pela 90ª DP. Os investigadores passaram a monitorar locais onde o suspeito poderia estar escondido e reuniram informações estratégicas para localizá-lo. Com base nas apurações, o delegado titular representou pela prisão preventiva.

O mandado foi expedido nesta segunda-feira pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Especial. Com a ordem em mãos, agentes intensificaram o monitoramento e iniciaram a operação de captura. Por volta das 20h, o suspeito foi encontrado no bairro Ano Bom e levado para a sede da 90ª DP, onde teve a prisão preventiva formalizada.

Ele responderá por crimes de tortura, cárcere privado qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. Segundo a Polícia Civil, a ação reforça o compromisso de enfrentar esse tipo de crime de forma “rápida, firme e implacável”.