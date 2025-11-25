Transporte de carga especial inicia deslocamento nesta terça-feira na Via Dutra

A RioSP, uma empresa Motiva, informa que o terceiro conjunto transportador com carga especial tem previsão de iniciar o deslocamento na noite desta terça-feira (dia 25), a partir das 23h, na Via Dutra (BR-116). A operação terá início em Guarulhos e seguirá até a praça de pedágio de Arujá, onde o conjunto permanecerá estacionado, com segurança, até o próximo deslocamento – ainda sem data definida.

O transporte é parte de uma operação logística complexa e de grande porte, que envolve um conjunto com 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas. Para que a atividade ocorra com total segurança e mínimo impacto ao tráfego, mais de 50 profissionais participam da ação, entre equipes de Operações, Engenharia e Tráfego da RioSP, além de representantes da transportadora responsável, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

O transformador, transportado por um conjunto com 59 eixos, integra uma operação logística internacional. Todo o trajeto é acompanhado em tempo real pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, que monitora 24 horas o andamento e as condições de segurança da rodovia.

Para garantir a segurança viária e minimizar os impactos para os clientes que trafegam pela Dutra, a RioSP elaborou um planejamento operacional detalhado, em parceria com os órgãos e entidades envolvidas, reforçando seu compromisso com a segurança, a fluidez do tráfego e a excelência nas operações especiais realizadas na rodovia. Em caso de chuvas, a atividade poderá ser cancelada ou alterada.

Foto: Divulgação