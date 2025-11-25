AAPVR terá palestras de prevenção a crimes virtuais e ao câncer de próstata

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda irá promover, na reunião da diretoria com os associados, amanhã, duas palestras sobre prevenção, uma sobre o câncer de mama e outra sobre crimes virtuais. A reunião começa às 15 horas, na Unidade Aterrado. Os encontros temáticos na AAPVR ocorrem em todas as últimas quartas-feiras do mês.

Segundo o presidente da Associação, Geraldo Vida, desde que passou a promover palestras nas reuniões, a quantidade de associados presentes aumentou, o que mostra que muitos estão interessados em se informar para uma melhor qualidade de vida. Já houve palestras sobre direitos dos aposentados, sobre previdência social e sobre como se prevenir da hipertensão.

“Nesta quarta, traremos os formandos do curso de Direito da UGB/FERP, que falarão sobre o tema ‘A Terceira Idade diante dos crimes virtuais na prática’ e a especialista em fisioterapia uroginecológica, Elaine Souza, que fará a palestra ‘Novembro Azul – prevenir é o melhor caminho’, sobre o câncer de mama, dois assuntos que interessam muito aos idosos”, declarou Geraldo Vida.

A Unidade Aterrado do Grupo AAPVR fica na Rua 535, número 835, bairro Nossa Senhora das Graças, ao lado da Justiça do Trabalho.

Foto: Divulgação