Comerciante de Barra Mansa morre em acidente de motocicleta no Paraná

O empresário e policial civil aposentado Clóvis Cerqueira, de 76 anos, morreu na tarde de segunda-feira (dia 24) após um grave acidente de motocicleta em uma rodovia de Curitiba, no Paraná. Ele retornava de uma viagem ao Paraguai com um grupo de amigos quando ocorreu a tragédia. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Figura conhecida em Barra Mansa, Clóvis era proprietário da BIG Caça e Pesca, localizada ao lado da Igreja da Matriz, no Centro da cidade. Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa confirmou o falecimento. “Ele se foi fazendo o que mais gostava, que era andar de moto com os amigos. Estava feliz. Deixou exemplo de pai amoroso, amigo, honesto e idôneo. Ficaremos com as lembranças de uma pessoa maravilhosa, íntegra, que parecia sério, mas que era divertido e amável. Sentiremos muito a sua falta”.

O empresário também era integrante de um clube de tiro e entusiasta de atividades esportivas. O Moto Clube Bodes do Asfalto, do qual fazia parte na Facção Sul Fluminense, divulgou um comunicado lamentando a perda. “Clóvis foi exemplo de fraternidade, companheirismo e paixão pelo motociclismo. Sua presença marcante e seu espírito sempre alegre deixarão saudades eternas entre os irmãos da estrada (…) Sua jornada continua em outra dimensão, guiada pela luz divina”, expressou a coordenação estadual do grupo.

Clóvis deixa esposa, duas filhas e netas. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve pela família.

Foto: Reprodução/Instagram