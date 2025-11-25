Oportunidade: Feirão de Empregos oferece mais de 50 mil vagas no Rio nesta terça-feira

O Rio de Janeiro recebe, nesta terça-feira (dia 25), um dos maiores mutirões de empregabilidade do estado. A primeira edição do Carreiras Talks 2025, promovida pela UniFECAF em parceria com a Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio), vai reunir mais de 70 empresas oferecendo mais de 50 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. O evento, gratuito, acontecerá das 10h às 18h, na Areninha Cultural Municipal Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá.

A expectativa é atrair cerca de 5 mil participantes, entre jovens, estudantes da rede pública e privada, moradores da região e profissionais em busca de recolocação. Além das oportunidades de contratação imediata, o feirão também fortalece a conexão entre juventude e mercado de trabalho – objetivo central da ação.

Candidatos devem levar currículo impresso e RG. A organização recomenda inscrição prévia para evitar filas e agilizar o atendimento.

70 empresas e milhares de vagas

Participam do evento empresas de grande porte e instituições reconhecidas na área de formação profissional, como CIEE, Nube, Super Estágios, Infojobs, Smart Fit, iFood, Sam’s Club, Grupo Cataratas, Guanabara e Domingues e Pinho Contadores.

O CIEE lidera o número de oportunidades, com 15.608 vagas, seguido pela plataforma Network.me, com 8.800, e Nube, com 6.100. Outras empresas também disponibilizam vagas significativas, como J&T Express (671), Atento (250), Smart Fit (95), Domingues e Pinho (95) e AEC (97).

As vagas contemplam diferentes níveis de formação e experiência, com oportunidades para jovem aprendiz, estágios, analistas, consultores, supervisores, coordenadores e gerentes.

Serviços gratuitos de saúde e oficinas tecnológicas

Além das vagas, o feirão vai oferecer serviços gratuitos dos cursos de Nutrição e Saúde da UniFECAF, como tipagem sanguínea, aferição de glicose e pressão arterial, e avaliação corporal por bioimpedância.

A JUVRio levará oficinas de drone, DJ, impressora 3D e plataforma 360 — atividades que dialogam com formação tecnológica e novos mercados.

Sorteio de prêmios

Os visitantes poderão concorrer a Chromebooks, bolsas de estudo integrais na UniFECAF, vouchers da Shopee e um smartphone Samsung Galaxy S24.