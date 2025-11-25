PRF prende homem em Barra Mansa com caminhonete furtada avaliada em R$ 277 mil

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite da segunda-feira (dia 25), um homem de 46 anos que circulava pela Via Dutra com uma caminhonete “clone” e com registro de furto. A abordagem aconteceu por volta das 18h30, na altura do km 270, em Barra Mansa, durante a Operação Atena.

Equipes do GPT e GFT da 7ª Delegacia da PRF receberam a informação de que uma Toyota Hilux com suspeita de clonagem seguia em direção a São Paulo. O veículo, que ostentava placas de Rio das Ostras, foi localizado e parado. O motorista afirmou inicialmente que seguia para Resende a passeio.

A versão caiu por terra após uma inspeção detalhada: diversos itens de identificação estavam adulterados. A caminhonete verdadeira, de mesmas características, é registrada em Magé e havia sido furtada no Rio de Janeiro no dia 10 de outubro deste ano.

Confrontado, o homem confessou que pegou o carro na Comunidade do Alemão e tinha como destino Guarulhos (SP), onde receberia pagamento pelo transporte, valor que ele não revelou. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a 90ª DP de Barra Mansa, onde o caso foi registrado e o veículo recuperado.

De acordo com a tabela Fipe, a Hilux está avaliada em R$ 277.584.

Foto: Divulgação/PRF