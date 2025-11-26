Homem apontado como gerente do tráfico é detido no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Um homem de 24 anos, apontado como gerente do tráfico no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, foi detido por policiais militares na manhã desta quarta-feira (dia 26). A operação do Serviço Reservado, com apoio do GAT I do 28º BPM, ainda resultou na apreensão de uma pistola 9mm, munições e equipamentos utilizados para comunicação. Segundo a PM, a ação ocorreu após informações repassadas por populares sobre uma pessoa em atitude suspeita na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Ainda de acordo com a ocorrência, os agentes localizaram o suspeito durante a verificação e encontraram com ele uma pistola 9mm, um carregador, 13 munições, um rádio comunicador, duas bases de rádio transmissor e um celular. O material foi recolhido e levado à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

A ocorrência segue em andamento na delegacia, onde o suspeito será ouvido.

Foto: Divulgação/Polícia Militar