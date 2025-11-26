Interdições na Dutra para passagem de cabos de energia começam neste domingo

A Rodovia Presidente Dutra terá três interdições totais nos próximos dias para a passagem de cabos de energia elétrica. As ações fazem parte de uma programação conjunta entre a Enel, a CCR RioSP e a Polícia Rodoviária Federal, com bloqueios previstos nos dois sentidos da via, sempre por cerca de uma hora.

A primeira interdição ocorre neste domingo (dia 30), às 11h, no km 310, em Resende. No dia 7 de dezembro, também um domingo, o bloqueio será no km 323, em Itatiaia, no mesmo horário. A última operação está marcada para 14 de dezembro, entre os kms 304 e 305, novamente em Resende, às 11h.

A orientação é que motoristas programem seus deslocamentos e fiquem atentos às sinalizações e às condições de tráfego durante as operações.

