Inscrições para o programa de estágio da CSN se encerram na segunda-feira

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) encerra na próxima segunda-feira (1º de dezembro) as inscrições para o seu programa de estágio técnico e superior. As oportunidades são destinadas a estudantes interessados em atuar nas unidades da empresa em Volta Redonda e Porto Real, no Sul Fluminense. A iniciativa integra o movimento de fortalecimento da qualificação profissional no setor industrial, diante das demandas crescentes por modernização, digitalização e práticas de sustentabilidade.

Podem participar alunos de cursos superiores das Engenharias — como Metalúrgica, Mecânica, Civil, Produção, Computação, Automação e Controle, Elétrica, Materiais, Eletrônica, Química, Ambiental e Software — além de estudantes de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Nutrição, Direito, Psicologia e Recursos Humanos. Para o ensino técnico, as vagas contemplam áreas como Mecânica, Eletromecânica, Elétrica, Eletrônica, Automação Industrial, Mecatrônica, Administração, Logística, Informática, Química e Meio Ambiente. A empresa dá preferência a estudantes do penúltimo e último ano das formações, considerados mais preparados para absorver as atividades práticas do setor.

O processo seletivo inclui análise curricular, testes online, entrevistas e dinâmicas, com foco em identificar habilidades como comunicação, trabalho em equipe, curiosidade, interesse por tecnologia e atenção à segurança. Os aprovados atuarão presencialmente, cumprindo carga horária de 6 horas diárias no nível superior e 4 horas no nível técnico. Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, alimentação na empresa, Gympass e Total Pass, vale-transporte, seguro de vida e acesso à Universidade Corporativa da CSN, que reúne trilhas de aprendizado, capacitações internas e conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional. As inscrições devem ser feitas no site www.csn.com.br/oportunidades.