PRF intercepta ônibus com idosos após risco de tombamento na Dutra

Um ônibus de excursão com 43 passageiros, a maioria idosos, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã sexta-feira (28) na Via Dutra, em Barra Mansa, após uma denúncia de que o veículo trafegava inclinado para a direita e poderia tombar a qualquer momento. O caso ocorreu por volta das 8h50, no km 293, próximo à Unidade Operacional de Floriano.

Segundo a PRF, um usuário ligou para o serviço de emergência 191 informando que o ônibus, que seguia sentido São Paulo, apresentava forte inclinação e risco evidente de acidente. A central repassou imediatamente o alerta para a equipe mais próxima, que se posicionou para a abordagem. Quando o veículo se aproximou da UOP, os agentes já conseguiram visualizar a falha na suspensão.

O coletivo transportava um grupo de idosos em excursão que saiu da Baixada Fluminense com destino a Poços de Caldas (MG). A rota incluía trechos de serra e curvas acentuadas, o que aumentava ainda mais o risco de tombamento. Na inspeção, os policiais verificaram que nenhuma peça estava quebrada, mas uma delas havia se soltado, deixando a suspensão desregulada e o ônibus desnivelado.

O veículo foi retido até que a suspensão fosse ajustada no local. A PRF informou ao motorista que, caso o reparo não pudesse ser feito, a empresa deveria providenciar outro ônibus para garantir a segurança dos passageiros e dos demais usuários da rodovia.

Durante a fiscalização, os agentes constataram ainda que o licenciamento e a aferição do tacógrafo estavam vencidos. Foram aplicadas multas que somam R$ 488,70. Após o conserto, o ônibus foi liberado para seguir viagem.

Foto: Divulgação/PRF