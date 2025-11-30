Homem com extenso histórico criminal é preso por descumprir medida e agredir mulher em Rio Claro

Um homem de 44 anos foi preso na manhã deste domingo (dia 30) após descumprir uma medida protetiva e agredir uma mulher de 55 anos no bairro Vila Velha, em Rio Claro. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e encontraram a vítima machucada e muito abalada no quintal de uma residência. Segundo o registro, a mulher já havia procurado a delegacia durante a madrugada para denunciar o mesmo agressor, contra quem possui medida protetiva vigente.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade para atendimento e, em seguida, acompanhada à 168ª DP. Ao retornarem à residência dela, os policiais encontraram o suspeito no local, resultando na prisão em flagrante. Segundo a PM, o homem – que seria morador do bairro Retiro, em Volta Redonda – resistiu à abordagem e precisou ser imobilizado, causando escoriações leves em um dos policiais e sofrendo ferimentos superficiais.

Após atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, resistência e descumprimento de medida protetiva. Ainda de acordo com a PM, o suspeito possui um extenso histórico criminal, incluindo registros pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva.