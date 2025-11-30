Homem em situação de rua é encontrado morto próximo ao Estádio Raulino de Oliveira

Um homem de 64 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na manhã deste domingo (dia 30) na Rua Antônio Barreiros, no Jardim Paraíba, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como José Geraldo de Queiroz. O corpo estava próximo à portaria laranja do Estádio Raulino de Oliveira.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h e encontrou equipes do Samu já no local. O médico responsável constatou o óbito, informando que o homem estava deitado no chão, enrolado em uma coberta e com sangramento na boca, porém sem sinais aparentes de violência.

A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. Em seguida, o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na 90ª DP como encontro de cadáver. As circunstâncias da morte serão investigadas.

