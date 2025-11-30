Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em área de mata em Barra Mansa

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (dia 30) em uma área de mata na Rua Fernão Dias, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada após familiares receberem informações de que o rapaz, que estava desaparecido, teria sido visto já sem vida no local.

Segundo relato do irmão, o jovem passava por um período de fragilidade emocional após a morte da mãe e fazia uso de entorpecentes. A guarnição dos policiais encontrou o corpo com várias marcas de disparos de arma de fogo. Durante a perícia, foram recolhidos quatro estojos de munição calibre 9mm.

O Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico-Legal de Três Poços. O caso foi registrado como homicídio doloso na 90ª DP, que irá investigar autoria e motivação do crime.