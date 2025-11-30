Parque Nacional do Itatiaia multa visitantes que ignoraram regras e precisaram ser resgatados no Pico das Agulhas Negras

O Parque Nacional do Itatiaia aplicou multa de R$ 986,70 a cada um dos cinco visitantes que se perderam durante a tentativa de acesso ao Pico das Agulhas Negras, em 7 de julho de 2025. Segundo a administração da unidade, o grupo descumpriu normas de segurança e desconsiderou orientações repassadas no Posto Marcão, portaria de entrada da Parte Alta do parque.

De acordo com a apuração do PNI, os visitantes foram alertados sobre a necessidade de agendamento prévio, uso de equipamentos adequados e experiência técnica para realizar a subida, além da interdição da via escolhida. Mesmo assim, seguiram pelo trajeto proibido. Durante o percurso, um deles sofreu uma lesão no joelho, tornando impossível o retorno.

Sem condições de descer, o grupo passou a noite na montanha, enfrentando temperaturas que chegaram a –9,2°C. A concessionária Parquetur, responsável pelo apoio à gestão do parque, notou a ausência dos visitantes e acionou o Corpo de Bombeiros. A operação de resgate começou por volta das 3h30 e terminou às 11h30, com apoio de helicóptero.

O Parque Nacional do Itatiaia reforça que as regras existem para garantir proteção aos visitantes e também às equipes de resgate.

Recomendações do parque aos visitantes:

• seguir sempre as orientações da equipe do PNI;

• utilizar os equipamentos obrigatórios;

• contratar condutores credenciados na Parte Alta;

• lembrar que colocar-se em risco também coloca os socorristas em risco.

Fonte: ICMBio / Parque Nacional do Itatiaia.