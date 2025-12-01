BM: Morador da Vila Orlandélia é internado em estado grave após ser espancado dentro da própria casa

Um homem de 33 anos foi internado com ferimentos graves na noite de domingo (dia 30), após ser brutalmente agredido dentro de casa, na Rua Melvin Jones, na Vila Orlandélia, em Barra Mansa. A vítima foi levada à Santa Casa por três homens ainda não identificados, que a deixaram no local e foram embora sem prestar esclarecimentos.

A PM foi acionada por volta de 21h45 e, ao chegar ao hospital, encontrou a vítima inconsciente, respirando com ajuda de aparelhos e sendo atendida na sala vermelha. O boletim de atendimento médico confirma o quadro grave.

A mãe do homem, uma mulher de 50 anos, conversou com a Polícia Militar e disse ter encontrado o filho amarrado e a residência revirada, com diversos objetos quebrados. Ela afirmou ainda que o homem é usuário de drogas, mas não soube identificar os autores nem apontar motivação.

O caso foi registrado como lesão corporal na 90ª DP, que vai investigar as circunstâncias da agressão. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.