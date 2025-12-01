Novembro Azul: Palestra na Transporte Excelsior alerta para diagnóstico precoce do câncer de próstata     

A Transporte Excelsior promoveu, nesta semana, uma palestra voltada à conscientização sobre a saúde do homem, em alusão à campanha Novembro Azul. O encontro, realizado no Auditório Nair Werneck, reuniu colaboradores e buscou ampliar o debate sobre prevenção, autocuidado e diagnóstico precoce do câncer de próstata, doença que permanece como uma das principais causas de morte entre homens no Brasil.

A atividade foi conduzida pelo urologista Marcos Salgueiro, que apresentou um panorama sobre fatores de risco, sinais de alerta, exames recomendados e mudanças de hábito que contribuem para reduzir a incidência da doença. Segundo ele, a detecção precoce é decisiva para o sucesso do tratamento, mas ainda enfrenta resistência devido a tabus culturais.

“O exame de toque não deve ser visto como um tabu. Ele é rápido, seguro e pode salvar vidas. O que realmente ameaça o homem não é o exame e sim o silêncio”, afirmou o médico. “Cuidar da saúde é um ato de coragem, responsabilidade e amor por si mesmo e pela família.”

O especialista também destacou o papel das empresas na promoção da saúde masculina. Para ele, ações realizadas no ambiente de trabalho ajudam a romper barreiras e estimulam os homens a buscar orientação médica.

A iniciativa integra o calendário de campanhas internas da Transporte Excelsior e, segundo a empresa, reforça o compromisso com o bem-estar dos colaboradores. A proposta é fortalecer a cultura do autocuidado e lembrar que a informação continua sendo a principal ferramenta contra a doença.