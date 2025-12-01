Notebook furtado é localizado à venda na internet e suspeito de receptação é detido em Barra Mansa

Um notebook furtado de uma residência em Barra Mansa foi recuperado nesse domingo (dia 30) após a vítima localizar o equipamento sendo anunciado para venda na internet. O caso, registrado pela Polícia Militar como receptação, aconteceu no Centro da cidade.

De acordo com o relatório policial, o morador – um homem de 30 anos – descobriu que seu notebook estava à venda na OLX e acionou a PM. A equipe do GAT II conseguiu identificar o responsável pelo anúncio e o abordou com o equipamento, que foi reconhecido pela vítima.

O suspeito, um homem de 39 anos, foi levado à 90ª DP, onde foi autuado por receptação, conforme o parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal. Após ser ouvido, ele acabou liberado.

O notebook, da marca HP, foi recuperado e devolvido ao proprietário. A investigação sobre o furto da residência está em andamento.