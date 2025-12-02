Bandido furta material do Presépio do Dadinho e ameaça continuidade da tradição em Volta Redonda

O trabalho para manter viva uma das tradições natalinas mais antigas de Volta Redonda sofreu um duro golpe na madrugada desta terça-feira (dia 2). Por volta de 1h40, um criminoso invadiu a casa onde é montado o Presépio do Dadinho, no bairro Niterói, e furtou, segundo a família, cerca de 90% de todo o material elétrico que seria utilizado para iluminar o cenário neste ano.

Fios, holofotes, lâmpadas de LED, disjuntores, oito caixas de pisca-pisca de 50 metros cada, tomadas, rolos de fita isolante e outros itens indispensáveis foram levados. Câmeras de segurança registraram o exato momento em que o ladrão age com tranquilidade, como se tivesse certeza de que não seria interrompido. O caso foi registrado na 93ª DP.

A Folha do Aço havia publicado, nesta semana, uma reportagem especial sobre a mobilização da família Ermida para retomar a montagem do presépio, considerado o maior do Sul do Estado. Instalado na Rua São Vicente de Paula, nº 21, o espaço tem entrada gratuita e atrai moradores há quase três décadas.

Nas redes sociais, moradores demonstraram revolta com o furto. “Ah, meu Deus, essa família mantém a tradição do presépio mesmo após a partida dele. Que notícia triste, não é só presépio, é a história dele presente no Natal da Regina e dos filhos”, lamentou uma moradora. Outra completou: “Que esse ladrão seja identificado e preso! E o material devolvido para a família”.

Legado ameaçado

Criado por Eduardo Ermida Filho, o “Dadinho do Presépio”, o projeto começou há décadas, se tornando símbolo do Natal na Cidade do Aço. Dadinho, bancário aposentado, morreu em 2020, vítima da Covid-19. Desde então, a família – especialmente a filha, Kelly Ermida – se esforça para manter viva a tradição marcada pela fé, solidariedade e acolhimento. Ele nunca cobrou entrada e associava o presépio a campanhas de doação para famílias em vulnerabilidade.

Kelly conta que 2025 já vinha sendo um ano de dificuldades: poucas doações, peças deterioradas, falta de mão de obra e materiais básicos. “O que ele mais representa pra mim, pra minha família e pra minha mãe é a continuidade de um legado. Um legado de amor ao próximo, de fé, de evangelização. É isso que me move a manter essa tradição”, afirma.

A montagem de 2025 ainda não começou justamente pela carência de recursos. “Preciso montar a base, que tem que ser resistente. Preciso das tábuas, da areia, de fiação elétrica, luzes. Preciso reformar a gruta. Estou correndo contra o tempo”, explica Kelly.

A lista de necessidades inclui tábuas, compensado, sarrafos, areia, cavaletes, esmalte sintético, mangueiras de LED, bombas de aquário, refletores, cola quente, abraçadeiras, acrilon, tecidos que imitam grama e materiais de decoração natalina. Até agora, foram arrecadados apenas grama sintética, uma mangueira de LED verde, dois pacotes de pregos e oito tábuas.

A expectativa é iniciar a montagem o quanto antes, com inauguração prevista entre 10 e 12 de dezembro, se o material roubado for recuperado ou substituído a tempo.

Como ajudar

Doações de materiais podem ser entregues diretamente no local: Rua São Vicente de Paula, 21, bairro Niterói. Quem preferir pode colaborar via PIX: (24) 99911-3410 (Kelly Ermida).