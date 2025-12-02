Inmet emite alerta de tempestade e ventos intensos na região Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade nesta terça-feira (dia 2), a partir das 12h, e que é válido até quarta-feira (dia 3), às 10h, para os municípios da região Sul Fluminense.

O alerta indica risco de chuva intensa entre 30 e 60 mm/h ou acumulados de até 100 mm/dia, ventos intensos de de 60 km/h a 100 km/h, e queda de granizo. Segundo o instituto, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de ventos, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. E, em caso de dúvidas, a população deve fazer contato com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).