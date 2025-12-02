Light leva atendimento itinerante ao Vale do Paraíba durante o mês de dezembro

A Light intensificará sua presença no interior do estado ao longo de dezembro com a Agência Móvel, iniciativa que leva atendimento presencial a municípios do Vale do Paraíba. A van da concessionária percorrerá diferentes cidades da região, sempre das 10h às 15h, oferecendo mais de 20 tipos de serviços em pontos definidos em parceria com as prefeituras.

A estrutura itinerante disponibiliza atendimento para negociação de débitos com condições especiais, solicitação da Tarifa Social de Energia Elétrica, troca de titularidade, esclarecimentos sobre faturas, além da troca de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por modelos LED, que consomem menos energia. Para receber atendimento, os clientes devem apresentar um documento de identificação com foto e a conta de luz mais recente.

De acordo com Edimilson Bandeira, gerente de Relacionamento com Clientes da Light, a presença da Agência Móvel reforça o compromisso da companhia com um atendimento mais próximo e acessível. “Queremos facilitar o acesso aos nossos serviços e ouvir de perto as necessidades de cada comunidade. A van permite que estejamos ainda mais presentes no dia a dia das pessoas”, afirma.

Além da presença física da Agência Móvel, a Light reforça que os clientes também contam com canais digitais de atendimento. A Agência Virtual, recentemente reformulada com layout mais moderno, navegação simplificada e maior segurança, está disponível em agenciavirtual.light.com.br. Os serviços também podem ser acessados pelo aplicativo Light Clientes e pelo WhatsApp: (21) 99981-6059.

Programação – Dezembro 2025

02/12 – Terça-feira

Valença: Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima)

04/12 – Quinta-feira

Rios das Flores: Praça Coronel Sucena

09/12 – Terça-feira

Valença – Distrito de Parapeúna: Rua São Pedro s/n, Centro (Rodoviária ao lado da subprefeitura)

11/12 – Quinta-feira

Piraí: Praça Santana

16/12 – Terça-feira

Rio Claro: Av. João Baptista Portugal, 230 – Centro

18/12 – Quinta-feira

Paraíba do Sul: Praça Garcia.