CMVR lança Escola do Legislativo em homenagem a Pedro Raymundo de Magalhães

A Câmara Municipal de Volta Redonda realiza nesta terça-feira (dia 2), às 19 horas, o lançamento oficial da Escola do Legislativo Pedro Raymundo de Magalhães. A iniciativa integra a gestão do presidente da Casa, vereador Edson Quinto, e tem como proposta ampliar o diálogo entre o Poder Legislativo e a população, fortalecendo a formação cidadã e a participação democrática.

O evento acontece no Plenário da Câmara e é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A programação reúne especialistas da área do Direito para debater temas ligados à democracia, representação política e sistemas legislativos.

Entre os convidados estão Carlos José Pacheco, professor do curso de Direito da UniFOA, que abordará o tema “Democracia em Construção: o papel da Escola do Legislativo como ponte entre representação política e cidadania ativa” e Marcus Seixas, professor do Departamento de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), que apresentará a palestra “Sistema representativo em regimes democráticos”.

“A criação da Escola do Legislativo leva o nome do ex-parlamentar Pedro Raymundo de Magalhães, reconhecido por sua contribuição histórica para o município. A proposta da instituição é oferecer cursos, palestras e atividades educativas que aproximem a comunidade do funcionamento da Câmara e incentivem a participação popular”, explicou Edson Quinto.