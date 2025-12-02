Condutora perde controle de carro e capota em ribanceira na Dutra, em Resende

Uma mulher ficou levemente ferida após perder o controle do carro e capotar na manhã desta terça-feira (dia 2), em Resende. O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 310 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na pista auxiliar de acesso ao município, próximo ao Patiomix.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a motorista conduzia um Chevrolet Onix quando perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. O carro saiu da pista e desceu por uma ribanceira, capotando.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizaram o resgate. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende.

Foto: Divulgação/PRF