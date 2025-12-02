Polícia Militar apreende drogas após fuga de suspeitos no Santo Agostinho, em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na tarde desta terça-feira (dia 2) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A equipe realizava patrulhamento na Rua Mutirão, no local conhecido como Beco do Val, quando recebeu informações sobre a presença de traficantes no local. Ao se aproximarem, os suspeitos fugiram e abandonaram o material ilícito.

Foram recolhidas 109 trouxinhas de maconha, sete pinos de cocaína e 51 pedras de crack. Todo o entorpecente foi encaminhado para a 93ª DP, onde ficou apreendido. Ninguém foi preso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar