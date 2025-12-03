Polícia Civil flagra dupla suspeita de tráfico em ação no Santo Inês, em BM; um deles estava evadido do sistema prisional

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam na noite dessa terça-feira (dia 2) dois homens de 23 anos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santo Inês. A operação, realizada por volta das 19h30, contou com apoio do GAT-2 e foi coordenada pelo delegado titular Marcos Montez.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de trabalho prévio de inteligência e monitoramento que identificou um ponto de venda de drogas na região. Com essas informações, as equipes montaram um cerco tático e entraram na comunidade. Os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados por policiais posicionados estrategicamente.

Durante a abordagem, os agentes constataram que um dos detidos estava evadido do sistema prisional. Ambos já tinham passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

Com a dupla, a polícia apreendeu 97 pinos de cocaína, sete pequenos tabletes de maconha, 91 pedaços de haxixe, quatro rádios transmissores e dois celulares. Eles foram levados para a 90ª DP, onde acabaram autuados pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão encaminhados novamente ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com sigilo garantido.