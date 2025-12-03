Acidente grave: Carreta tomba, pega fogo e interdita descida da Serra das Araras

Um grave acidente interditou completamente a pista de descida da Serra das Araras, na tarde desta quarta-feira (dia 3). A colisão envolveu uma carreta que transportava combustível e um segundo veículo de carga, que levava cerveja.

De acordo com as primeiras informações, a carreta de combustível tombou na altura do km 229 da Rodovia Presidente Dutra. Logo em seguida, outro caminhão colidiu contra o veículo já tombado. O impacto provocou um incêndio de grandes proporções, gerando uma nuvem densa de fumaça escura visível de vários pontos da serra e causando preocupação entre motoristas que trafegam pela região.

Equipes de emergência foram acionadas, mas ainda não há informações sobre vítimas. Também não há, até o momento, uma estimativa oficial sobre a extensão do congestionamento causado pela interdição da via.

A rodovia permanece bloqueada no sentido Rio de Janeiro, com a pista no sentido São Paulo operando em esquema de mão-dupla.

Foto:Reprodução/Redes Sociais