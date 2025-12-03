Suspeito de homicídio é preso pela Polícia Civil de Volta Redonda

A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 3), um homem de 27 anos investigado por homicídio, durante uma ação da 93ª DP no bairro Minerlândia. A operação começou por volta das 5h e foi coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

Os agentes foram ao endereço para cumprir dois mandados de prisão relacionados a investigações de homicídios. O suspeito foi localizado dentro da residência e, no momento da abordagem, estava com um cinto tático equipado com coldre, uma pistola calibre 9mm, um porta-carregador duplo com carregador extra, uma touca ninja e um rádio comunicador. Ao todo, o conjunto estava municiado com 24 munições de 9mm.

Além do cumprimento dos mandados pelos crimes de homicídio, o homem foi autuado em flagrante por posse ou porte de arma de uso restrito. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança pública e lembra que denúncias podem ser feitas pelo telefone 197.

Foto: Divulgação