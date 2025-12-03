Homem morre eletrocutado durante serviço de poda de árvore em Barra Mansa

Um homem morreu eletrocutado na tarde desta quarta-feira (dia 3) enquanto realizava a poda de uma árvore no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada pelo 28º Batalhão da Polícia Militar como “encontro de cadáver”.

Segundo a PM, a guarnição foi acionada pelo Ciosp por volta das 16h30min para verificar a situação na Rua Mauro Granato. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Ainda de acordo com a corporação, testemunhas relataram que o trabalhador podava a árvore quando um galho se rompeu e atingiu um fio de alta tensão. A descarga elétrica energizou a árvore, provocando a morte da vítima, que permaneceu sobre o tronco.

A 90ª DP assumiu a investigação do caso.

