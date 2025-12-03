Caminhão derruba placa de aviso sobre limite de altura em Penedo; prefeitura reforça alerta devido ao túnel de luz

No início da manhã desta quarta-feira (dia 3), um caminhão derrubou a placa de aviso de limite de altura permitido para veículos em Penedo. O incidente aconteceu na entrada da Avenida das Mangueiras com a Rua Resende, logo após o viaduto.

A placa estava localizada na via para informar e sinalizar que nestas vias há limite de altura permitido de 4 metros, devido ao túnel de luz que está na Avenida das Mangueiras e na Rua das Velas.

A via não precisou ser interditada, mas os trabalhos de instalação de novas placas de aviso deverão acontecer nos próximos dias. Por isso, a Prefeitura de Itatiaia reforça aos motoristas que respeitem as sinalizações e durante o evento “A Casa do Natal no Brasil”, enquanto estiver o túnel de luz, apenas é permitido veículos com até 4 metros de altura.

“A Casa do Natal no Brasil” com iluminação por toda Itatiaia e o túnel de luz seguirá até o dia 12 de janeiro.