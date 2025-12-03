Polícias Civil e Militar interceptam carga de drogas e prendem três suspeitos que abasteceriam o tráfico em Miguel Pereira

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de uma grande carga de drogas que seria levada para Miguel Pereira. As operações ocorreram na madrugada desta quarta-feira (dia 3), após trabalhos de inteligência da 96ª DP, que identificaram veículos transportando entorpecentes em direção ao município.

Os agentes montaram um cerco na entrada da cidade e interceptaram dois carros em atitude suspeita. Segundo a Polícia Civil, um dos motoristas atuava como “batedor”, abrindo caminho para o veículo que carregava a droga. No interior dos automóveis foram encontradas cocaína e grande quantidade de maconha, o que levou ao flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Um dos motoristas foi preso na hora, enquanto o outro fugiu para uma área de mata. As buscas continuam.

A droga estava escondida entre as ferragens de um dos carros. Ao todo, foram apreendidos 100 tabletes de maconha; 850 tiras de maconha prontas para venda; além de 2.500 sacolés de cocaína.

Todo o material foi encaminhado à 96ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação