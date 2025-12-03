Governo do Estado inaugura Café do Trabalhador, em Pinheiral

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura de Pinheiral, inaugura nesta quinta-feira (dia 4) o 51º polo do programa Café do Trabalhador. A nova unidade será instalada na Praça Nilton Pena Botelho, em Bela Vista, e fornecerá um café da manhã composto por café, leite (opcional), pão com manteiga e uma fruta, pelo valor de R$ 0,50.

Com a abertura, o município de Pinheiral se torna o quinto da região do Médio Paraíba a receber o Café do Trabalhador. Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Porto Real já contam com o equipamento de segurança alimentar do Governo do Estado.

Serviço: Inauguração Café do Trabalhador em Pinheiral

Local: Praça Nilton Pena Botelho – Bela Vista, Pinheiral

Data: 04/12

Hora: 9h