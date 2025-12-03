Visitante é flagrada com drogas escondidas em saco de pão no Presídio do Roma, em Volta Redonda

Agentes penitenciários apreenderam, na manhã da terça-feira (dia 2), uma quantidade de drogas escondida dentro de um saco de pão de forma na entrada do Presídio Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda. O material estava com uma visitante e foi descoberto durante o procedimento padrão de revista.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a mulher tentou entrar na unidade com sete tabletes de erva seca e um tablete de pó branco. A suspeita é de que os entorpecentes seriam entregues a detentos.

Após a apreensão, a visitante e o material foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Ela permanece à disposição da Justiça.