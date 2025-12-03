Serra das Araras: Pista sentido SP opera em mão dupla após acidente com carretas de carga; não há vítimas

A Serra das Araras começou a ser normalizada no fim da tarde desta quarta-feira (dia 3), após o grave acidente que interditou completamente a pista de descida. A colisão envolveu uma carreta de combustível – que tombou no km 229 – e um caminhão que transportava cerveja, provocando um incêndio de grandes proporções.

Segundo novas informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos já foi removido e não houve vítimas. A pista sentido São Paulo permanece operando em sistema de mão dupla, permitindo que o trânsito siga por uma das faixas no sentido Rio.

A PRF informa ainda que a área está desobstruída e que as equipes responsáveis realizam, neste momento, a limpeza final da pista, etapa necessária antes da liberação completa para o tráfego.

Motoristas ainda encontram lentidão, mas a expectativa é de que a via seja totalmente liberada em breve.

Foto: Divulgação/PRF