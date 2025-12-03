Polícia Civil prende dois e apreende arma de uso restrito no Minerlândia e Colônia Santo Antônio

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira (dia 3) resultou na prisão de dois homens, de 29 e 36 anos, investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Volta Redonda. A ação, conduzida por equipes da 93ª DP, ocorreu por volta das 5h nos bairros Minerlândia – na área conhecida como Borelzinho – e Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão, localizando os alvos nas respectivas residências. Durante as buscas em um dos imóveis, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm com numeração raspada e kit rajada, além de 59 munições de 9mm, cinco munições calibre .38, um carregador estendido para 31 munições, dois carregadores convencionais e um rádio comunicador.

Ambos os detidos foram conduzidos à delegacia e permanecem presos por força dos mandados judiciais. Um deles também foi autuado em flagrante por posse ou porte de arma de uso restrito. Após os procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197.

Foto: Divulgação