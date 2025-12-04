Homem é encontrado morto com sinais de execução na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na manhã desta quinta-feira (dia 4) às margens da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O cadáver estava nas proximidades do Residencial Jardim Mariana. A vítima apresentava marcas de tiros e estava com as mãos e os pés amarrados com cordas, o que indica possível execução.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e isolaram a área até a chegada da perícia. Ainda não há informações sobre a identidade do homem, a motivação do crime ou possíveis suspeitos.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que deve apurar se o crime ocorreu no próprio local ou se o corpo foi deixado ali durante a madrugada.

Com informações de Tico Balanço