Acidente complica trânsito no Centro de Volta Redonda

Um acidente envolvendo um carro e uma moto complicou o trânsito na manhã desta quinta-feira (dia 4) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda. A colisão ocorreu embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco e provocou retenções significativas nos dois sentidos da via, tanto em direção ao Jardim Amália quanto no sentido Vila Santa Cecília.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Guarda Municipal foram acionadas e permanecem no local para atendimento e controle do tráfego. De acordo com as primeiras informações, uma pessoa ferida foi levada ao Hospital São João Batista. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias do acidente.

Foto: Reprodução