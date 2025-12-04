Homem é espancado e socorrido em carrinho de mão em Volta Redonda

Um homem de 29 anos foi brutalmente espancado na noite de quarta-feira (dia 3) na região do Morro da Conquista, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após a vítima ser encontrada com múltiplas fraturas e levada por familiares ao Hospital São João Batista, onde permanece internada.

Segundo informações preliminares, moradores relataram que o homem apareceu na Rua Estados Unidos, na Vila Americana, sendo transportado por dois homens em um carrinho de mão. Muito ferido, ele ainda pediu que chamassem seu pai antes de ser socorrido.

A PM foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido encaminhada ao hospital por populares.

Como o homem permaneceu hospitalizado, os policiais seguiram para a 93ª DP, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Ainda não há detalhes sobre motivação, autoria ou circunstâncias que levaram ao espancamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.