Acusado de cometer furtos em Barra do Piraí é executado após suposta “sentença” de traficantes

Um homem de 32 anos foi executado a tiros na quarta-feira (dia 3) na Rua Manoel Zeferino, no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. Segundo a Polícia Militar, Walace Corrêa Fabrício, ex-presidiário conhecido como “Neguin”, teria sido morto após uma suposta condenação do chamado “Tribunal do Tráfico”, acusando-o de cometer furtos na região.

Walace já havia sido espancado por integrantes de uma facção criminosa no último dia 18, quando passou a ser monitorado pelo grupo, de acordo com as investigações preliminares. A polícia apura se a execução foi uma retaliação direta a esses episódios.

A vítima possuía cinco anotações criminais, sendo quatro por tráfico de drogas e uma por furto. O caso foi registrado na 88ª DP e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Volta Redonda.

Com informações de Tico Balanço