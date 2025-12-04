ExpoRio Turismo Agulhas Negras movimenta Penedo entre 5 e 7 de dezembro

A região das Agulhas Negras recebe, entre os dias 5 e 7 de dezembro, mais uma edição da ExpoRio Turismo, projeto da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio que vem fortalecendo a interiorização e a integração do turismo fluminense. O evento será realizado no Encanto Penedo, onde ocorrerão plenárias, debates e atividades de capacitação, e no Clube Finlândia, que receberá os shows.
Esta edição reúne os quatro municípios da região, Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis , além de representantes do trade turístico, artesãos, produtores rurais e empreendedores, reforçando a identidade regional e ampliando a oferta de experiências para quem trabalha com turismo. A programação inclui plenárias, painéis, talk show com especialistas, estandes dos municípios, artesanato e produtos rurais.
A área de shows contará com apresentações de Samuel Eleotério (sexta, 19h), Jorge Vercillo (sexta, 21h30), Yasmin Santos (sábado, 21h30) e Thiago Martins (domingo, 21h30), atraindo moradores e visitantes e movimentando a economia local.
Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a realização da ExpoRio Turismo em Agulhas Negras reforça o papel do interior no desenvolvimento do setor.
“O turismo das Agulhas Negras é um exemplo claro de como o interior do Rio tem força, identidade e capacidade de gerar desenvolvimento. A ExpoRio Turismo chega para reforçar essa vocação, promovendo integração, capacitação e novas oportunidades de negócios para quem vive do turismo. Nosso compromisso é seguir fortalecendo as regiões, apoiando empreendedores e mostrando que o turismo é, sim, um vetor de desenvolvimento econômico e social em todo o estado”, afirmou Tutuca.
Potencial turístico e impacto regional
Com natureza exuberante, gastronomia reconhecida, rede hoteleira diversificada e atrativos como Penedo, Visconde de Mauá e o Parque Nacional de Itatiaia, a região das Agulhas Negras se consolidou como um dos polos turísticos mais fortes do estado. A realização da ExpoRio Turismo aprofunda essa vocação ao aproximar o trade, qualificar profissionais e ampliar a visibilidade dos destinos no mercado estadual e nacional.
A edição Agulhas Negras encerra o calendário 2025 da ExpoRio Turismo com foco na regionalização e na geração de novas oportunidades para pequenos negócios, fortalecendo pousadas, restaurantes, receptivos, guias e artesãos.
A ExpoRio Turismo Agulhas Negras é promovida pela Setur-RJ e pela TurisRio, com apoio dos municípios da região e parceiros do setor.
Confira a programação dos três dias de plenária
5/7 – Sexta-feira
9h às 10h – Café de boas-vindas e credenciamento
10h – Mesa de abertura
– Assinatura dos Termos de Cooperação Técnica do “Artesanato Fluminense” (4 municípios)
– Entrega simbólica de carteiras de Artesãos
– Entrega das Certificações das Associações
– Entrega simbólica de carteiras de Guias de Turismo
– Assinatura dos Termos de Cooperação e entrega das placas de sinalização do projeto “Vivências do Rio Rural”
11h15 às 11h45 – Apresentação “Ações da SETUR”
Gustavo Tutuca – Secretário de Estado de Turismo do RJ
11h50 às 12h40 – Mesa: “Turismo nas Agulhas Negras: desafios e oportunidades”
• Marcelo Andrés Carrasco Jimenez – Secretário Municipal de Turismo de Itatiaia
• Maria Madalena Ferreira de Souza – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real
• Roberta Dias de Oliveira – Secretária Municipal de Turismo de Resende
• Carlos Alberto Lopes Reygio – Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Quatis
Mediação: Mário Augusto Thieme – Presidente do CONRETUR
12h45 às 13h25 – Painel: “Fé em movimento: rota inter-regional do Turismo Religioso”
• Aluísio Max Alves D’Elias – Prefeito Municipal de Quatis
• Cesar Gonçalves de Carvalho – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa
Mediação: Paola Tenchini – Coordenadora Regional do SEBRAE RJ
13h30 – Encerramento da Plenária
7/12 – Sábado
Mesa: “Natureza viva: a força dos ecossistemas na criação de destinos sustentáveis”
9h às 9h50
• Leonardo Cândido – Analista Ambiental do Parque Nacional do Itatiaia
• Carlos Dário – Gestor do Parque Estadual da Pedra Selada
• Silas Romanha – Guia de Turismo, fundador do COA Agulhas Negras
• Evandro Queiroz Glória – Coordenador do Projeto de Cicloturismo do Eixo Turismo da ADR Sul Fluminense
Mediação: Antônio Leão – Guia de Turismo e gestor do Centro de Atendimento ao Turista da Serrinha do Alambari
Mesa: “Sabores que movem destinos: Gastronomia como vetor de identidade, inovação e desenvolvimento turístico”
9h55 às 10h45
• Flávio Marques – Cervejaria Penélope
• Ricardo Leite – Tonttulakki Chocolates
• Monica Rangel – Chefe do Restaurante Gosto com Gosto
• Gerson Tavernari – Presidente da APCAN / proprietário da Cachaçaria Adelina Real
Mediação: Nilo Junior – Diretor de Comunicação da SETUR-RJ
10h50 às 11h30 – Painel: “Captação de investimentos: a geração de novos negócios e os impactos para o turismo”
• Isaque Farizel – Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia
• Fernando Rodrigues – Secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Resende
Mediação: Tiago Diniz – Superintendente de Turismo de Resende
11h35 às 12h15 – Mesa: “Turismo e aventura: experiências seguras de tirar o fôlego”
• Rodrigo Carvalho Rezende – Safo Rio Escola de Parapente
• Marcello Costa – Centro Resende de Paraquedismo e Lazer
• Jerônimo Oliveira – Guia de Turismo CADASTUR
Mediação: Fábio Nascimento – Especialista em Ecoturismo e Turismo de Aventura / Ex-presidente da ACTA
12h20 às 13h – Mesa: “Roteiro Wellness: Turismo, bem-estar e experiências integrativas”
• Mariluce Duarte – Vert Hotel SPA
• Bruno Romão – Ritualcli Clínica Spa
• Nina Garcia – Spa Botânico
Mediação: Valéria Lima – Diretora de Gestão e Desenvolvimento, SETUR-RJ
13h às 13h30 – Palestra: “Marketing no Turismo: uma experiência a cada passo”
Flávio Gueiros – Consultor do Sebrae RJ
13h30 – Encerramento da Plenária
07/12 – domingo
9h às 9h50 – Roda de Conversa: “A força do Artesanato para o Turismo Fluminense”
• Lúcia Saca Andrade – Itatiaia
• Elenice Lessa – Porto Real
• Sônia Maria de Souza – Resende
• Laurens Loures – Quatis
Mediação: Marcel Vasconcelos – Coordenador do Artesanato Fluminense – SETUR-RJ
9h55 às 10h45 – Mesa: “Destination Wedding: amor que gera experiências e impulsiona economias locais”
• Tatiana Souza – Mira Eventos
• Fabiano Niederauer – Inesquecível Casamento
• Dilma Resende – Advogada especialista em Destination Wedding
• Jéssica Mello – Dimensione Evento
Mediação: Alessandro Marlos – Especialista em Formação e Tecnologias em EAD
10h50 às 11h35 – Mesa: “O legado das colônias: culturas que encantam e constroem destinos únicos”
• Aime Virkkila – Clube Finlândia
• Ariosto Pederassi – Casa do Imigrante de Porto Real
• Juliana Pederassi – Associação Vittorio Emanuelle II – Porto Real
Mediação: Pedro Luz – Especialista em Inovação Digital
11h40 às 12h20 – Mesa: “Turismo Cultural: estratégias para valorização de espaços de memória”
• Cel. Elisio Gomes da Silva – Academia Militar das Agulhas Negras
• Prof. Marcos Cotrim de Barcellos – Instituto Campo Belo
• Laís Amaral do Sá Júnior – Jornalista e Compositora
Mediação: Prof. Carlos Alberto Lidizia – UFF
12h20 às 13h20- Mesa: “Eventos: força motriz para o Turismo”
• Paulo Motta – Mauá Beer Fest
• Elias Raffide – Festival de Inverno de Visconde de Mauá
• Marco Campos – ATRB
• Osvaldo Caniato – Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau
• Markus Simão – Grupo Simão Produções
Mediação: Marcelo Andrés Carrasco Jimenez – Secretário Municipal de Turismo de Itatiaia
13h30 – Encerramento da Plenária
Foto: Divulgação