ExpoRio Turismo Agulhas Negras movimenta Penedo entre 5 e 7 de dezembro

A região das Agulhas Negras recebe, entre os dias 5 e 7 de dezembro, mais uma edição da ExpoRio Turismo, projeto da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio que vem fortalecendo a interiorização e a integração do turismo fluminense. O evento será realizado no Encanto Penedo, onde ocorrerão plenárias, debates e atividades de capacitação, e no Clube Finlândia, que receberá os shows.

Esta edição reúne os quatro municípios da região, Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis , além de representantes do trade turístico, artesãos, produtores rurais e empreendedores, reforçando a identidade regional e ampliando a oferta de experiências para quem trabalha com turismo. A programação inclui plenárias, painéis, talk show com especialistas, estandes dos municípios, artesanato e produtos rurais.

A área de shows contará com apresentações de Samuel Eleotério (sexta, 19h), Jorge Vercillo (sexta, 21h30), Yasmin Santos (sábado, 21h30) e Thiago Martins (domingo, 21h30), atraindo moradores e visitantes e movimentando a economia local.

Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a realização da ExpoRio Turismo em Agulhas Negras reforça o papel do interior no desenvolvimento do setor.

“O turismo das Agulhas Negras é um exemplo claro de como o interior do Rio tem força, identidade e capacidade de gerar desenvolvimento. A ExpoRio Turismo chega para reforçar essa vocação, promovendo integração, capacitação e novas oportunidades de negócios para quem vive do turismo. Nosso compromisso é seguir fortalecendo as regiões, apoiando empreendedores e mostrando que o turismo é, sim, um vetor de desenvolvimento econômico e social em todo o estado”, afirmou Tutuca.

Potencial turístico e impacto regional

Com natureza exuberante, gastronomia reconhecida, rede hoteleira diversificada e atrativos como Penedo, Visconde de Mauá e o Parque Nacional de Itatiaia, a região das Agulhas Negras se consolidou como um dos polos turísticos mais fortes do estado. A realização da ExpoRio Turismo aprofunda essa vocação ao aproximar o trade, qualificar profissionais e ampliar a visibilidade dos destinos no mercado estadual e nacional.

A edição Agulhas Negras encerra o calendário 2025 da ExpoRio Turismo com foco na regionalização e na geração de novas oportunidades para pequenos negócios, fortalecendo pousadas, restaurantes, receptivos, guias e artesãos.

A ExpoRio Turismo Agulhas Negras é promovida pela Setur-RJ e pela TurisRio, com apoio dos municípios da região e parceiros do setor.

Confira a programação dos três dias de plenária



5/7 – Sexta-feira

9h às 10h – Café de boas-vindas e credenciamento

10h – Mesa de abertura

– Assinatura dos Termos de Cooperação Técnica do “Artesanato Fluminense” (4 municípios)

– Entrega simbólica de carteiras de Artesãos

– Entrega das Certificações das Associações

– Entrega simbólica de carteiras de Guias de Turismo

– Assinatura dos Termos de Cooperação e entrega das placas de sinalização do projeto “Vivências do Rio Rural”

11h15 às 11h45 – Apresentação “Ações da SETUR”

Gustavo Tutuca – Secretário de Estado de Turismo do RJ

11h50 às 12h40 – Mesa: “Turismo nas Agulhas Negras: desafios e oportunidades”

• Marcelo Andrés Carrasco Jimenez – Secretário Municipal de Turismo de Itatiaia

• Maria Madalena Ferreira de Souza – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real

• Roberta Dias de Oliveira – Secretária Municipal de Turismo de Resende

• Carlos Alberto Lopes Reygio – Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Quatis

Mediação: Mário Augusto Thieme – Presidente do CONRETUR

12h45 às 13h25 – Painel: “Fé em movimento: rota inter-regional do Turismo Religioso”

• Aluísio Max Alves D’Elias – Prefeito Municipal de Quatis

• Cesar Gonçalves de Carvalho – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa

Mediação: Paola Tenchini – Coordenadora Regional do SEBRAE RJ

13h30 – Encerramento da Plenária

7/12 – Sábado

Mesa: “Natureza viva: a força dos ecossistemas na criação de destinos sustentáveis”

9h às 9h50

• Leonardo Cândido – Analista Ambiental do Parque Nacional do Itatiaia

• Carlos Dário – Gestor do Parque Estadual da Pedra Selada

• Silas Romanha – Guia de Turismo, fundador do COA Agulhas Negras

• Evandro Queiroz Glória – Coordenador do Projeto de Cicloturismo do Eixo Turismo da ADR Sul Fluminense

Mediação: Antônio Leão – Guia de Turismo e gestor do Centro de Atendimento ao Turista da Serrinha do Alambari

Mesa: “Sabores que movem destinos: Gastronomia como vetor de identidade, inovação e desenvolvimento turístico”

9h55 às 10h45

• Flávio Marques – Cervejaria Penélope

• Ricardo Leite – Tonttulakki Chocolates

• Monica Rangel – Chefe do Restaurante Gosto com Gosto

• Gerson Tavernari – Presidente da APCAN / proprietário da Cachaçaria Adelina Real

Mediação: Nilo Junior – Diretor de Comunicação da SETUR-RJ

10h50 às 11h30 – Painel: “Captação de investimentos: a geração de novos negócios e os impactos para o turismo”

• Isaque Farizel – Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia

• Fernando Rodrigues – Secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Resende

Mediação: Tiago Diniz – Superintendente de Turismo de Resende

11h35 às 12h15 – Mesa: “Turismo e aventura: experiências seguras de tirar o fôlego”

• Rodrigo Carvalho Rezende – Safo Rio Escola de Parapente

• Marcello Costa – Centro Resende de Paraquedismo e Lazer

• Jerônimo Oliveira – Guia de Turismo CADASTUR

Mediação: Fábio Nascimento – Especialista em Ecoturismo e Turismo de Aventura / Ex-presidente da ACTA

12h20 às 13h – Mesa: “Roteiro Wellness: Turismo, bem-estar e experiências integrativas”

• Mariluce Duarte – Vert Hotel SPA

• Bruno Romão – Ritualcli Clínica Spa

• Nina Garcia – Spa Botânico

Mediação: Valéria Lima – Diretora de Gestão e Desenvolvimento, SETUR-RJ

13h às 13h30 – Palestra: “Marketing no Turismo: uma experiência a cada passo”

Flávio Gueiros – Consultor do Sebrae RJ

13h30 – Encerramento da Plenária

07/12 – domingo

9h às 9h50 – Roda de Conversa: “A força do Artesanato para o Turismo Fluminense”

• Lúcia Saca Andrade – Itatiaia

• Elenice Lessa – Porto Real

• Sônia Maria de Souza – Resende

• Laurens Loures – Quatis

Mediação: Marcel Vasconcelos – Coordenador do Artesanato Fluminense – SETUR-RJ

9h55 às 10h45 – Mesa: “Destination Wedding: amor que gera experiências e impulsiona economias locais”

• Tatiana Souza – Mira Eventos

• Fabiano Niederauer – Inesquecível Casamento

• Dilma Resende – Advogada especialista em Destination Wedding

• Jéssica Mello – Dimensione Evento

Mediação: Alessandro Marlos – Especialista em Formação e Tecnologias em EAD

10h50 às 11h35 – Mesa: “O legado das colônias: culturas que encantam e constroem destinos únicos”

• Aime Virkkila – Clube Finlândia

• Ariosto Pederassi – Casa do Imigrante de Porto Real

• Juliana Pederassi – Associação Vittorio Emanuelle II – Porto Real

Mediação: Pedro Luz – Especialista em Inovação Digital

11h40 às 12h20 – Mesa: “Turismo Cultural: estratégias para valorização de espaços de memória”

• Cel. Elisio Gomes da Silva – Academia Militar das Agulhas Negras

• Prof. Marcos Cotrim de Barcellos – Instituto Campo Belo

• Laís Amaral do Sá Júnior – Jornalista e Compositora

Mediação: Prof. Carlos Alberto Lidizia – UFF

12h20 às 13h20- Mesa: “Eventos: força motriz para o Turismo”

• Paulo Motta – Mauá Beer Fest

• Elias Raffide – Festival de Inverno de Visconde de Mauá

• Marco Campos – ATRB

• Osvaldo Caniato – Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau

• Markus Simão – Grupo Simão Produções

Mediação: Marcelo Andrés Carrasco Jimenez – Secretário Municipal de Turismo de Itatiaia

13h30 – Encerramento da Plenária

Foto: Divulgação