Condenado por estupro qualificado é preso em operação conjunta em Barra do Piraí

Policiais civis da 88ª DP, com apoio de policiais militares do 10º BPM, prenderam nesta quinta-feira (dia 4) um homem de 24 anos condenado por estupro qualificado contra uma adolescente de 15 anos. A captura foi realizada no bairro Coimbra, de forma planejada e sem resistência, em cumprimento a um mandado expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A condenação foi mantida recentemente pela 2ª Câmara Criminal do TJ, que confirmou a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. Segundo a decisão, depoimentos, laudos periciais e demais provas colhidas no inquérito demonstraram de forma contundente a autoria e a materialidade do crime, destacando também os danos físicos e psicológicos causados à vítima.

Após ser detido, o condenado foi levado à 88ª DP e será transferido ao Sistema Penitenciário do Estado para iniciar o cumprimento da pena. A Polícia Civil reforçou que permanece firme no combate a crimes sexuais e na proteção de crianças e adolescentes.

