Polícia Civil prende suspeito de chefiar ponto de drogas no Padre Josimo

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (dia 4), um homem apontado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no Jardim Padre Josimo, em Volta Redonda. A ação foi coordenada pela 93ª DP durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre tráfico e associação para o tráfico.

Por volta das 14h, as equipes foram até endereços ligados a quatro suspeitos. Em uma das residências – identificada pelos investigadores como local usado para endolação de entorpecentes – os agentes encontraram um dos alvos. No imóvel, havia maconha triturada, pó branco semelhante à cocaína, balanças de precisão, rádios transmissores, pinos eppendorf, grande quantidade de material para embalar drogas e anotações do esquema criminoso.

Nas buscas em outra casa, pertencente a outro investigado que não foi localizado, foram apreendidos R$ 1.739 em espécie dentro de sacolas usadas para armazenamento de entorpecentes, um pedaço de maconha, base de rádio transmissor e cadernos com registros do tráfico.

O detido foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197.

Foto: Divulgação