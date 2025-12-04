PM apreende drogas, rádios e material do tráfico em residência no Padre Josimo

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, rádios comunicadores e material usado no tráfico nesta quinta-feira (dia 4), no bairro Jardim Padre Josimo, em Volta Redonda. A ocorrência teve início após denúncias indicando que suspeitos estariam armados e utilizando rádios para coordenar a venda de entorpecentes.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais avistaram dois indivíduos com as características citadas. Eles fugiram ao perceber a aproximação da equipe, passando por uma residência com portão aberto, pulando muros de outras casas e entrando em uma área de mata, onde desapareceram.

No imóvel, os policiais encontraram três bases de rádio transmissor, celulares, balança de precisão, cerca de 300 etiquetas de endolação, dois cadernos de contabilidade do tráfico, além de 776 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha.

Uma jovem de 17 anos foi ouvida e liberada na 93ª DP. Um inquérito foi instaurado contra um suspeito, de 20 anos, que permanece foragido, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (tráfico e associação para o tráfico).

Foto: Divulgação