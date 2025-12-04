Resende abre 130 vagas para auxiliar de creche com salário de R$ 1.672; inscrições vão até 31 de dezembro

A Prefeitura de Resende abre, nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, as inscrições para o Concurso Público nº 001/2025, voltado ao preenchimento de vagas na área da educação. De acordo com o edital, o certame contempla 130 vagas para o cargo de auxiliar de creche, sendo 123 de ampla concorrência e sete reservadas para Pessoas com Deficiência.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de dezembro exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, acessado através do link consulpam.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. O cargo exige escolaridade de ensino médio completo e oferece salário inicial de R$ 1.672,68 para carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos; estar em exercício dos direitos civis e políticos; ter certificado reservista ou de dispensa de incorporação ou de alistamento militar (no caso de candidatos do sexo masculino); estar quite com as obrigações civis e eleitorais, bem como outros requisitos básicos previstos no capítulo III do edital. Alguns dos documentos obrigatórios para a posse estão RG, CPF, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais, comprovante de escolaridade.

No caso de candidatos PcD, é necessário apresentar laudo médico expedido no prazo máximo de um ano antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau/nível de deficiência, com o código da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. É necessário ainda que conste a assinatura e carimbo com o CRM do médico responsável pela emissão, número do CPF, além do nome e código do cargo/emprego pretendido.

O Instituto Consulpam disponibilizará o Cartão de Identificação com informações sobre o horário e local de realização das provas cinco dias antes da data do concurso através do site consulpam.com.br, na área do candidato.

A prova objetiva, de caráter eliminatória e classificatória, vai acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026, com o resultado final sendo divulgado no site do concurso no dia 3 de março.

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, reforça a importância do concurso para fortalecer e melhorar ainda mais a qualidade do ensino prestado aos alunos do município.

“A abertura deste concurso representa um avanço significativo para garantir mais profissionais qualificados nas unidades escolares. Estamos reforçando nosso compromisso com a qualidade da educação pública e ampliando o atendimento às nossas crianças com responsabilidade e planejamento”, afirmou.

Foto: Divulgação