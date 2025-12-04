“Sábado Delas”: Detran RJ oferece atendimento prioritário a mulheres para emissão de Carteira de Identidade

O Detran RJ lança, neste sábado (dia 6), o “Sábado Delas”, iniciativa que garante atendimento prioritário às mulheres para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação busca atender, principalmente, às chefes de família, que necessitam do documento para acessar políticas públicas como programas de transferência de renda, benefícios de saúde, iniciativas de educação, habitação e demais serviços socioassistenciais.

O atendimento prioritário será realizado, sempre aos sábados, uma vez por mês, nos 92 municípios do Estado do Rio. Não será necessário agendamento prévio. Para ser atendida, a pessoa deve apresentar a certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada) e o número do CPF. Também é importante levar um comprovante de residência e, nos casos de naturalizadas, o certificado de naturalização.

Segundo o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, a iniciativa demonstra o empenho do departamento em assegurar o acesso aos benefícios sociais. “O Sábado Delas tem como foco principal garantir que cada mulher tenha sua documentação regularizada, condição essencial para a inclusão ou manutenção de benefícios sociais”, afirma.

Os postos estarão abertos de 8h às 12h, exceto as unidades localizadas em shoppings que funcionarão de 10h às 14h. Não haverá atendimento nos postos do Shopping Iguatemi (Vila Isabel), da FIA (Botafogo), da Muzema – todos na Capital -, e nos municípios de Miguel Pereira, Santa Maria Madalena e Cambuci.

Muitas mulheres enfrentam dificuldades para acessar benefícios por falta de documentação atualizada, e o atendimento prioritário surge como resposta a essa demanda. A diretora de identificação civil, Raquel Borges, destaca que implementar o atendimento prioritário, reflete o comprometimento do departamento com a cidadania . “Implementar esse serviço reflete a responsabilidade do Detran RJ com as mulheres porque permite o acesso a programas sociais que promovem segurança, dignidade e cidadania”, disse.

A diretora do programa Detran RJ Mulher, Daiana Luna, reforça que a iniciativa foi planejada para acolher e assegurar o direto das mulheres. “A regularização da documentação é a porta de entrada para que mais mulheres tenham acesso efetivo aos benefícios sociais. Este atendimento foi pensado para viabilizar os serviços e assegurar seus direitos”, destaca.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que começou a ser emitida pelo Detran RJ em 2023, tem o CPF como único número de identificação. A posse da CIN também facilita o acesso a serviços digitais do governo federal através da conta Gov.br.

Foto: Divulgação