Jovem é preso por ameaçar a própria mãe, em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (dia 4), um jovem de 20 anos acusado de ameaçar a própria mãe, de 47, e causar danos ao carro da família no bairro Roma, em Volta Redonda. O caso, inicialmente registrado como violência psicológica contra a mulher, evoluiu para suspeita de extorsão e resistência.

Segundo o registro policial, a vítima acionou a PM relatando que vinha sofrendo ameaças do filho, que seria usuário de drogas. Ela contou que o jovem arremessou pedras contra o veículo da família e que estaria há quatro meses sem cumprir as obrigações da liberdade condicional.

Quando os agentes chegaram ao endereço, o suspeito fugiu para uma área de mata, pulou muros de várias residências e tentou se esconder. Um cerco foi montado com apoio de agentes da Ordem Pública, e ele acabou detido.

Após ser levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o jovem foi autuado pelos crimes de extorsão e resistência, permanecendo preso à disposição da Justiça.