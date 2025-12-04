Munir fica em “sinuca de bico” após PSD orientar voto pela manutenção da prisão de Bacellar

O deputado estadual Munir Neto (PSD) se vê em uma verdadeira sinuca de bico após a direção estadual de seu partido decidir, na tarde desta quinta-feira (dia 4), orientar a bancada da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) a votar pela manutenção da prisão preventiva do presidente afastado da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

A posição foi definida em reunião convocada pelo deputado federal Pedro Paulo, na sede do PSD, no Centro do Rio, com a presença de Munir e de outros cinco parlamentares da legenda: Átila Nunes, Cláudio Caiado, Lucinha, Luiz Paulo e Sérgio Fernandes.

A deliberação foi tomada após avaliação interna sobre a gravidade das acusações envolvendo Bacellar e o impacto institucional do caso. Em nota oficial divulgada após o encontro, o partido afirmou defender “instituições fortes e blindadas contra a influência do crime organizado” e destacou que caberá ao plenário decidir, com responsabilidade, se mantém ou não a prisão do parlamentar.

“O PSD-RJ defende a manutenção da prisão preventiva, assegurando que as investigações possam avançar com independência e rigor — salvaguardando o direito à ampla defesa e ao contraditório”, diz o comunicado.

Apesar da orientação, o PSD ressaltou que o voto final será individual. O líder do partido na Alerj, deputado Luiz Paulo, afirmou que a legenda apenas indica um caminho político, mas não impõe decisão.

Com a orientação, o PSD se soma aos partidos que já declararam apoio à manutenção da prisão de Bacellar, em meio ao clima de tensão que antecede uma das votações mais sensíveis da atual legislatura.

Visita a Volta Redonda e alinhamento político

Em junho deste ano, quando ocupava interinamente o governo do estado durante as férias de Cláudio Castro (PL), Rodrigo Bacellar esteve em Volta Redonda cumprindo agenda oficial.

Na ocasião, Bacellar — que até então despontava como potencial candidato ao governo do estado com apoio de Castro e seu grupo — recebeu afagos públicos do prefeito Neto (PP), irmão de Munir. Neto classificou Bacellar como “muito gentil” com os prefeitos da região e destacou seu “carinho imenso”.

“Todo mundo sabe dos meus agradecimentos constantes ao Cláudio Castro, e esse agradecimento, com certeza, vai para o Bacellar também”, afirmou o prefeito durante a solenidade de reforço da segurança pública na cidade.

Durante o evento, Bacellar ganhou de presente uma camisa do Volta Redonda Futebol Clube e chegou a vestir a peça na cerimônia. Em discurso, defendeu a integração entre Executivo, Legislativo e prefeituras como caminho para fortalecer o estado.

Prisão e investigação

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacellar, foi preso na última quarta-feira (dia 3) pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Segundo a PF, ele é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro, que resultou na prisão do então deputado estadual TH Joias.

O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o afastamento de Bacellar da presidência da Alerj. Em sua decisão, Moraes afirmou que há “fortes indícios” da participação do parlamentar em uma organização criminosa.

Foto: Divulgação