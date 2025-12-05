Trio é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

Uma ação do 28º BPM resultou na prisão de três homens – de 19, 25 e 26 anos – suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na tarde de quinta-feira (dia 4), na Rua Carlos Gomes, após policiais se depararem com a movimentação suspeita no local e montarem um cerco tático.

De acordo com a corporação, dois dos detidos tentaram fugir e abandonaram uma mochila com drogas, dinheiro e um celular. O terceiro suspeito desceu por uma ribanceira na tentativa de escapar, mas foi alcançado pelos agentes. Com ele, segundo o registro, não havia material ilícito no momento da abordagem, porém um rádio transmissor foi encontrado no trajeto feito durante a fuga. Ainda conforme os policiais, o jovem resistiu repetidas vezes à prisão e precisou ser levado à UPA de Barra Mansa antes de ser conduzido à delegacia.

Ao todo, foram apreendidos 111 pinos de cocaína (201 gramas), 30 trouxinhas de maconha (121 gramas), um rádio transmissor, R$ 106 em espécie, um celular e uma folha com anotações do tráfico. O caso foi registrado na 90ª DP, onde os três suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo presos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar