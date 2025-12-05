Carreta dá “L”, colide em barranco e agrava congestionamento na Dutra, em Barra Mansa

O congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, ficou ainda pior na tarde desta sexta-feira (dia 5) após uma carreta dar “L” ao tentar evitar uma colisão. O acidente aconteceu por volta das 15h na altura do km 292, em Floriano, Barra Mansa

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista se deparou com o fim da fila de veículos e desviou para a direita. No entanto, o condutor acabou perdendo o controle, causando o “L” e atingindo o barranco às margens da rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A carreta ficou imobilizada entre o acostamento e a faixa da direita. A situação gerou interdição parcial da via, obrigando o tráfego a seguir apenas pela faixa da esquerda, o que ampliou o congestionamento já existente.

Por volta das 15h30, a equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF precisou interromper temporariamente o fluxo para permitir a manobra de retirada da carreta. Após a operação, a pista foi totalmente liberada.

Foto: Divulgação/PRF